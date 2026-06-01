Luis Suárez wurde von Marcelo Bielsa aus dem uruguayischen WM-Kader 2026 gestrichen
Luis Suárez fehlte nach seiner Kritik an Bielsa 2024 im WM-Kader.
Uruguays Trainer Marcelo Bielsa hat die Kaderliste für die Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben, mit Spielern wie Federico Valverde von Real Madrid, Ronald Araújo von Barcelona, José María Giménez von Atlético de Madrid, Darwin Núñez von Al-Hilal oder Federico Viñas von Real Oviedo.
Die Liste enthält nicht den Torschützenkönig Uruguays, Luis Suárez von Inter Miami, der 2024 nach Kritik an Bielsas Manieren im Kader von der Nationalmannschaft zurücktrat, indem er sagte, er habe die Kabine zerstört und einige Spieler sogar erwogen, das Team zu verlassen.
Doch im vergangenen April öffnete Suárez die Tür für die Rückkehr in den Nationalkader und soll sich bei Bielsa für seine öffentlichen Kommentare gegen ihn entschuldigt haben. Trotz allem wird Suárez, 39, der 69 Tore für Uruguay erzielt und seit 2010 an jeder Weltmeisterschaft teilgenommen hat, nicht Teil des Kaders für die Ausgabe 2026 sein.
Uruguay-WM 2026 Kader:
Torhüter:
- Sergio Rochet (Internacional)
- Fernando Muslera (Estudiantes)
- Santiago Mele (Monterrey)
Verteidiger:
- Guillermo Varela (Flamengo)
- Ronald Araújo (Barcelona)
- José María Giménez (Atlético Madrid)
- Santiago Bueno (Wölfe)
- Sebastián Cáceres (Club America)
- Mathías Olivera (Neapel)
- Joaquín Piquerez (Palmeiras)
- Matías Viña (River Plate, ausgeliehen von Flamengo)
Mittelfeldspieler:
- Manuel Ugarte (Manchester United)
- Emiliano Martínez (Palmeiras)
- Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur)
- Federico Valverde (Real Madrid)
- Agustín Canobbio (Fluminese)
- Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
- Giorgian de Arrascaeta (Fluminesisch)
- Nicolás de la Cruz (Flamengo)
- Rodrigo Zalazar (Braga)
- Facundo Pellistri (Panathinaikos)
- Maximiliano Araújo (Sporting CP)
- Brian Rodríguez (Club America)
Stürmer:
- Rodrigo Aguirre (Tigres)
- Federico Viñas (Real Oviedo)
- Darwin Núñez (Al Hilal)