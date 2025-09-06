Luis Enrique, Trainer von Paris Saint-Germain, nach Fahrradunfall im Krankenhaus

HQ

Luis Enrique, Trainer von Paris Saint-Germain, hat einen Motorradunfall erlitten und sich das Schlüsselbein gebrochen. Der 55-jährige Spanier wurde ins Krankenhaus gebracht und wird sich einer Operation unterziehen, teilte der Verein in einer Erklärung mit.

"Nach einem Fahrradunfall am Freitag wurde der Cheftrainer von Paris Saint-Germain, Luis Enrique, von den Rettungsdiensten behandelt und wird sich einer Operation wegen eines Schlüsselbeinbruchs unterziehen. Der Verein drückt ihm seine volle Unterstützung aus und wünscht ihm eine schnelle Genesung. Weitere Updates werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben."

Luis Enrique hat nach seiner Ankunft bei PSG im Jahr 2023 bereits zwei Premier-League-Titel und zwei französische Pokale gewonnen, so wie sie von keinem anderen Verein in Frankreich erreicht werden. In der vergangenen Saison gewannen sie auch ihren ersten Champions-League-Titel überhaupt. In diesem Jahr ist PSG bereits mit zwei Siegen in der Ligue 1 gestartet.