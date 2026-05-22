Luis Enrique hegt einen Groll gegen seine Jugendmannschaft Sporting Gijón, weil sie ihm nicht vertraut haben, so wie Barça es tat

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Luis Enrique gilt heute als einer der besten Fußballtrainer und führte Paris Saint-Germain im letzten Jahr zur Champions League, möglicherweise zum zweiten Mal in Folge, sowie mehrere Titel mit dem FC Barcelona mit einem berühmten "Hattrick" von LaLiga, Champions League und Copa del Rey im Jahr 2015. Doch der Spanier bedauert, dass ihm sein Jugendverein Sporting Gijón nie eine Chance als Trainer gegeben hat.

Sporting, Luis Enriques Heimatklub aus Gijón, Asturien, war der Ort, an dem Luis Enrique seine Karriere als Spieler Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre begann, bevor er zu Real Madrid und dann zu Barcelona wechselte. Als er Trainer wurde, lehnte Sporting ihn ab und wechselte 2008 zum FC Barcelona B Team.

In einem Interview mit der asturischen Zeitung La Nueva España behauptete er, Sporting habe "eine große Chance verloren", indem sie ihn nicht eingestellt haben. "Sporting hat eine goldene Gelegenheit verpasst, indem sie mir den Job zu Beginn nicht gegeben haben. Sogar mein Vater würde natürlich auf Luis Enrique als Trainer wetten, das ist verständlich", sagte er (via AS).

"Die Gelegenheit kam, als ich noch niemand war. Ein Niemand in Anführungszeichen, als Trainer war ich ein Niemand. Genau das hat Barça gemacht, mir das Reserveteam gegeben."

Luis Enrique schließt eine Rückkehr zu Sporting Gijón aus, um seine Trainerkarriere zu beenden

Luis Enrique, der ebenfalls sagte, er wolle kein "mürrischer alter Mann beim Trainieren" werden, als er nach seiner langfristigen Zukunft als Trainer gefragt wurde, gab zu, dass er sich nicht nach Gijón zurückkehren sieht, da er dort nur sehr wenig gelebt hat, nur in seinen ersten zwanzig Jahren, und andere Spieler und Manager rausgeworfen gesehen habe. "Wenn ich nach Gijón gehe und sie mich rauswerfen, glaube ich, ich werfe mich vom Santa Catalina Hill. Ich halte das für unwahrscheinlich. Außerdem bin ich jetzt an das höchste Level gewöhnt, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich sehe es auch nicht für machbar."

Sporting Gijón hat den Großteil seiner Geschichte in der zweiten Liga verbracht und spielte zuletzt in der Saison 2016/17 in der ersten Liga. Ihr größter Erfolg war vor fast 50 Jahren, als sie 1979 und 1980 Zweiter und Dritter in der LaLiga wurden.