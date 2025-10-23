Luigi's Mansion tritt an Halloween Switch Online + Erweiterungspack bei

Viele Leute sind der Meinung, dass Nintendo zu langsam vorgeht, wenn es um Gamecube-Updates für das Abonnement Switch Online + Expansion Pack geht, zumal die Release-Listen etwas spärlich sind. Naja, zumindest bereiten sie etwas Lustiges für Halloween vor.

Nintendo hat angekündigt, dass es an der Zeit ist, den Klassiker Luigi's Mansion in die Retro-Bibliothek aufzunehmen. Am 30. Oktober können wir den Angsthasen Luigi auf paranormale Abenteuer mitnehmen, bei denen er mit seinem Poltergust 3000 und einer Taschenlampe bewaffnet ein Spukhaus überleben muss.

Dieses charmante Abenteuer wurde ursprünglich 2001 für den Gamecube veröffentlicht und hat im Gegensatz zu seinen Fortsetzungen Luigi's Mansion 2 und Luigi's Mansion 3 einen deutlicheren Horror-Fokus. Obwohl es nie so gruselig wird wie Resident Evil, ist es ein spannendes Abenteuer, das für jüngere Spieler definitiv gruselig genug sein wird.

Schauen Sie sich den Trailer unten an, um zu sehen, worum es geht.