Luigi's Mansion 3 gruselt sich an Halloween

Wir haben lang und breit über den Release-Termin von Luigi's Mansion 3 gerätselt und dabei vor lauter Bäumen den Wald übersehen. Selbstverständlich erscheint das neue Abenteuer des unerschrockenen Helden am 31. Oktober, teilte uns Nintendo heute mit. Bis ihr den Geisterjäger und seinem schleimigen Gooigi-Kumpel durch das Spukhotel führen dürft, dauert es also nur noch zwei Wochen. Spielt ihr direkt an Halloween?

You watching Werbung