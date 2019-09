Luigi's Mansion 3 erhält kostenpflichtige DLCs

Bis zur Veröffentlichung von Luigi's Mansion 3 am 31. Oktober, müssen wir noch eine Weile warten. Auf der offiziellen Produktseite des Spiels im Nintendo eShop können wir jedoch bereits nachlesen, dass Nintendo kostenpflichtige Inhalte plant:

''Hinweis: Für Luigi's Mansion 3 werden in Zukunft kostenpflichtige Zusatzinhalte veröffentlicht, die den Mehrspieler-Modi Wirrwarrturm und Polterpark neue Inhalte hinzufügen.''

Mehr Informationen haben wir momentan leider nicht. Bei dem Mehrspieler-Modi Wirrwarrturm treten Spieler in einem Rennen gegen die Zeit an, im Polterpark-Modus treten ''Team Luigi'' und ''Team Gooigi'' in einem Rennen mit bis zu acht Spielern gegeneinander an.

Was meint ihr, worum könnte es sich bei den zusätzlichen Inhalten handeln?

