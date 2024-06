Luigi's Mansion 2 HD preview - Genauso gut, aber viel schöner

HQ

Es ist 22 Jahre her, dass Luigi seinen eigenen Weg als Solo-Heldenserie ging, weg vom Schatten seines Bruders Mario, und 11 Jahre, seit er zurückkehrte, um mit Professor E. Gadd in Luigi's Mansion 2 für Nintendo 3DS zu arbeiten. Luigi's Mansion 3 hat nicht so lange gedauert, bis es herauskam, und das liegt daran, dass es eine Explosion von Qualität und Kreativität zu gleichen Teilen war, die die Fans in einer viel stärkeren Fortsetzung gefordert haben. Vielleicht hat das in Kyoto ansässige Unternehmen deshalb beschlossen, dass eines seiner neuesten Juwelen für seine aktuelle Konsole dieses Luigi's Mansion 2 HD ist. Ein Spiel, das, soweit ich nach diesen ersten Eindrücken sehen konnte, eine perfekte Übersetzung des Originals von 2013 ist.

Aber ich habe viel über die Herkunft gesprochen und Anspielungen auf erfahrene Spieler gemacht, und vielleicht nicht auf Sie, Spieler, die sich Luigi zum ersten Mal als Geisterjäger nähern. Machen Sie sich keine Sorgen um die "2" im Titel, denn dies ist ein Spiel, das Sie perfekt genießen können, ohne auch nur vom ursprünglichen Luigi's Mansion gehört zu haben. Es genügt zu sagen, dass Luigi und ein leicht verrückter Wissenschaftler namens E. Gadd (eine Eminenz in der Erforschung der paranormalen Welt) wieder vereint sind, um das Verschwinden des Dunklen Mondes zu untersuchen, eines himmlischen Wesens, das den Charakter der Geister besänftigt hat, die das Immerschattental durchstreifen, und dessen Abwesenheit die Geister gefährlich gemacht hat und einen dichten violetten Nebel aufwirbelt, der alles bedeckt.

Aber Luigi war noch nie besonders gut darin, mutig zu sein, und findet sich widerwillig auf einer Mission wieder, um die Fragmente des Dunklen Mondes zu finden, die in verschiedenen Villen im Tal in den Händen (Händen?) mächtiger Geister verstreut sind. Er hat nur noch seinen treuen modifizierten DS und seinen Poltergust 5000 übrig, um die Arbeit zu erledigen, und so gehen wir durch das Tor des ersten Herrenhauses: Gloomy Manor.

Jede dieser großen Levels voller Räume und Geheimgänge ist wie ein großes Puzzle, das wir Stück für Stück zusammensetzen müssen, um eine Reihe von Missionen zu erfüllen. Diese können von der Bergung unserer Ausrüstung über das Entfernen aller Spinnweben aus dem Herrenhaus bis hin zum Fangen einer bestimmten Anzahl von Geistern, die es bewohnen, reichen. Nach Abschluss dieses Hauptziels kehren wir zu E. Gadd zurück, der unsere Heldentat auf der Grundlage der Zeit, die wir uns genommen haben, der gefangenen Geister, der Gesundheit, die wir nicht verloren haben, und der Münzen, die wir verdient haben, bewertet. Diese Münzen schalten übrigens Ausrüstungs-Upgrades frei, die sehr nützlich sind, also stellen Sie sicher, dass Sie so viele aufsaugen, wie Sie sehen.

Aber kommen wir zum Geisterjagd-Modus. Um diese ektoplasmatischen Kreaturen zu fangen, muss Luigi sie zuerst mit einem Lichtstrahl seiner Strobulb betäuben und dann einen "Stärke"-Zähler auf Null abschwächen. Dies wird durch ein Dual-Stick-Ziel- und Bewegungssystem erreicht, das zwar anfangs etwas verwirrend sein kann, wenn ihr mit der Panzersteuerung nicht vertraut seid, aber bald den Dreh raus haben werdet. Sicher, es wird Zeiten geben, in denen es am besten ist, das Vakuum aufzuheben und Luigi neu zu positionieren, um einen besseren Winkel zu erhalten, aber wenn Sie geschickt genug sind, können Sie dies auch mit dem Poltergust 5000 bei Vollgas tun.

Unsere Werkzeuge öffnen auch geheime Pfade und versteckte Münzverstecke und helfen uns, die Edelsteine in die Hände zu bekommen, die jede Villa verbirgt, eine anständige Herausforderung für Komplettisten, sowie die Sternebewertung des Lehrers. Sowohl die Rätsel, der Humor als auch das Tempo funktionieren perfekt, um diese komische Horrorpassage in eine Geschichte für alle Zuschauer zu verwandeln.

Luig's Mansion 2 HD bringt einige bessere neue Funktionen, die seine Rückkehr teilweise rechtfertigen. Der erste ist natürlich der technische Sprung, den Next Level gegenüber seinem ursprünglichen Werk gemacht hat. Die Beleuchtung, die Schatten, die Objektdefinition, die Geister und die dynamischen Effekte sind hier kaum zu übertreffen und übertreffen sogar die des dritten Teils. Und obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, würde ich schwören, dass dieser Soundtrack auch Arrangements durchlaufen hat, die ihn noch besser machen als das Original.

Hervorragend? Daran besteht kein Zweifel. Die vielleicht größte dunkle Wolke für mich in Luigi's Mansion 2 HD ist, dass es mir im Moment keine neuen Geheimnisse oder Levels (oder sogar Sammelobjekte) gibt, nach denen ich suchen kann, aber es ist ein großartiges Abenteuer, mit dem man den Sommer begrüßen kann. Ich halte meine Taschenlampe selbstbewusst fest umklammert und bezweifle, dass ich einen Schock (zum Schlechteren) erleben werde, wenn es an der Zeit ist, ihn voll und ganz zu würdigen.