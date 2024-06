HQ

Nintendo geht mit der Menge an HD-Remastern, die es heutzutage herausbringt, wirklich an die Grenzen. Es fühlt sich so an, als ob mindestens die Hälfte aller "neuen" Spiele, die auf die Switch kommen, einen HD-Haftungsausschluss an ihren Namensvetter angehängt haben, der als feste Erinnerung daran dient, dass dies kein neues Spiel ist und sich ehrlich gesagt auch nicht sehr vom Original unterscheidet. Genau das ist auch bei Luigi's Mansion 2 HD der Fall, denn nachdem ich ein paar Stunden mit dem Klempner mit dem grünen Hut und Professor E. Gadd verbracht habe, kämpfe ich mit Gründen, warum ich dieses Spiel Luigi's Mansion 3 empfehlen würde.

Lassen Sie mich hier nur hinzufügen, dass Luigi's Mansion 2 HD kein schlechtes Spiel ist. Er ist seinem Vorgänger aus einer ganzen Reihe von Gründen, die sich um sein authentisches High-Definition-ing drehen, einfach unterlegen. Luigi's Mansion 2 wurde für den Nintendo 3DS entwickelt und das bedeutet, dass hier verschiedene technologische Einschränkungen gelten, die die bereits technisch begrenzte Switch nicht plagen. Außerdem gibt es Kerndesignelemente, die sich in diesem Spiel einfach nicht richtig und passend für die Switch als System anfühlen. Trotz einer visuellen Präsentation, die sich ehrlich gesagt nicht allzu sehr von Luigi's Mansion 3 zu unterscheiden scheint, gibt es eine Vielzahl anderer Gründe, die dies tun.

Lassen Sie mich zunächst über die Missionsstruktur sprechen. Im Gegensatz zu Luigi's Mansion 3 ist dieses Spiel kein nahtloses Erlebnis. Du wählst eine Mission aus, die dich in ein übergreifendes Level führt und es dir dann ermöglicht, bestimmte Teile davon zu erkunden. Die Metroidvania-ähnlichen Systeme aus dem dritten Spiel sind hier nicht vorhanden, man startet einfach eine Mission, erledigt die anstehende Aufgabe und wird dann aus dem Level transportiert, um mit dem Professor zu debriefen, bevor man eine neue Mission auswählt, die einen zum gleichen Level zurückbringt, um etwas Ähnliches zu tun. Ich verstehe, dass dies kein Remake ist und die Authentizität des Originalspiels eines seiner Kernelemente ist, aber es fühlt sich massiv ablenkend und ein wenig frustrierend an, in einer so linearen Level- und Missionsstruktur gefangen zu sein, nachdem man die offenere und befreiendere Natur von Luigi's Mansion 3 erlebt hat.

Da der Nintendo 3DS zwei Bildschirme zum Herumspielen hatte, wollte Luigi's Mansion 2 sie ursprünglich mit bestimmten Mechaniken und Funktionen sinnvoll nutzen, die stattdessen nur in der Switch HD-Version enthalten sind. Die Minikarte und die Art und Weise, wie man sie benutzt, fühlen sich im besten Fall kontraintuitiv an, aber der größte Übeltäter sind die häufigen Anrufe der Professor, die dazu führen, dass das Gameplay ständig unterbrochen und gestört wird, um eine Konversation zu führen, die im erzählerischen Sinne kaum etwas hinzufügt. Der Professor wirkt wie ein überfürsorglicher Elternteil, der möchte, dass Sie alle 10 Minuten einchecken, um sicherzustellen, dass Sie sicher sind. Es ist sehr ärgerlich.

Luigi's Mansion als Ganzes hatte noch nie die straffste Steuerung, auch nicht im dritten Spiel, aber aufgrund der anderen, veralteteren Elemente in diesem HD-Remaster sticht die starre Steuerung mehr denn je hervor. Die Steuerung der Richtung und des Winkels Ihrer Poltergust 5000-Maschine ist mühsam, besonders wenn Sie es mit Geistern zu tun haben, die schnell sind, oder Gegenstände und Waffen verwenden, um Ihr Leben schwieriger zu machen. Genauigkeit und Präzision sind in keiner Weise eine Stärke dieses Spiels, was mir insbesondere im Umgang mit dem Begleiter Toads bewusst wurde, der oft auftaucht. Die Gelegenheiten, in denen man ein Toad aufsaugen und über eine Lücke schießen muss, werden aufgrund der hier vorhandenen Zielkonvention manchmal sehr frustrierend. Oh, und vergessen wir nicht, dass die Toads auch absolute Albträume sind. Wenn sie von einem Geist erschreckt werden, sprinten sie ohne Pause herum, bis man sie mit dem Poltergust aufsaugt, was in der Praxis wirklich nicht einfach ist und dazu führte, dass ich während meines Spieldurchlaufs mehrmals hörbar frustriert war.

Es lohnt sich auch, hier hinzuzufügen, dass viele der Elemente in diesem Spiel Vorläufer dessen sind, wie sie in Luigi's Mansion 3 angeboten wurden. Die Erkundung, die Mechanik, die Online-Elemente, sie sind so konzipiert und implementiert, dass sie im Nachfolgespiel, das vor etwa fünf Jahren debütierte, tatsächlich besser sind. Auch hier verstehe ich, dass es sich um ein Remaster handelt und ich nicht darauf abziele, das Kernerlebnis, das 2013 verfügbar war, zu verändern und anzupassen, aber gleichzeitig finde ich es sehr schwierig, dieses Spiel tatsächlich zu empfehlen, wenn die ältere Geschwister-Fortsetzung alles macht, was es bietet, nur besser.

Versteh mich nicht falsch, es gibt immer noch einen Charme und ein gewisses Maß an Charisma, das mit diesem Spiel verbunden ist, das es unterhaltsam macht. Es ist immer noch ein angenehmer Plattformer mit interessanten Spielmechaniken, abwechslungsreichen und detaillierten einzigartigen Orten, die es zu erkunden gilt, einer breiten Liste von Gegnertypen, denen man sich stellen und die man überwinden kann, und vielen Geheimnissen, die in Ecken und Winkeln versteckt sind. Aber gleichzeitig ist dieses HD-Remaster Luigi's Mansion 3 in so ziemlich jeder erdenklichen Metrik unterlegen, und es gibt hier nicht ein starkes Gefühl der Nostalgie, um es zu speichern, wie es bei Super Mario RPG oder sogar Paper Mario: The Thousand-Year Door der Fall war.

Wenn Sie einen Vorgeschmack auf die Luigi's Mansion -Serie bekommen möchten, sollten Sie sich stattdessen das dritte Spiel ansehen, da Sie damit im Vergleich zu diesem HD-Remaster viel mehr Spaß haben werden. Oder spielen Sie zumindest diese HD-Version vor dem dritten Spiel, da es sehr schwierig ist, rückwärts zu gehen.