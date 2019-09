Luigi sägt sich durch zugewucherten siebten Flur in Luigi's Mansion 3

Pünktlich zu Halloween dürfen wir endlich in das nicht ganz so gruselige Abenteuer Luigi's Mansion 3 eintauchen. Nintendo hat uns bereits heute einen ganz guten Eindruck des Titels gegeben, denn unsere spanischen Kollegen haben sich im siebten Flur des Spukhotels ausgetobt. Dabei wurden einige Rätsel gelöst und schlussendlich eine Säge gefunden, mit der der grüne Mario seine Wut am Interieur ausgelassen hat (was sehr spaßig aussieht).

Beinahe die gesamte Etage ist von Ranken überwuchert, doch wir finden schon einen Weg durch das Gebiet, auch weil der glitschige Gooigi uns dabei hilft. Euch haben wir drei Videos und viele Screenshots mitgebracht, damit ihr euch selbst einen Eindruck vom kommenden Abenteuer machen könnt. In einem seht ihr sogar den Bosskampf des siebten Flurs, da geht es ganz ordentlich zur Sache. Luigi's Mansion 3 erscheint am 31. Oktober auf der Nintendo Switch.

