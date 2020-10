Luigi ist einer der spielbaren Charaktere in Super Mario Bros. 35

Wenn ihr eine Nintendo Switch besitzt und monatlich für das Online-Abonnement Nintendo Switch Online bezahlt, dann solltet ihr unbedingt Super Mario Bros. 35 ausprobieren, das anlässlich des 35. Geburtstags des Klempners erarbeitet wurde. Für dieses Projekt wurde das Retro-Jump'n'Run in ein Battle-Royale-Konzept verwandelt und der hat ein schönes Easter-Egg bekommen. Marios Bruder Luigi ist nämlich ebenfalls im Spiel vorhanden.

Um mit ihm zu spielen, müsst ihr zuerst Level 100 erreichen, was eine ganze Weile dauert. Dann drückt ihr in einem neuen Match die linke Schultertaste (L) und könnt somit die Spielfigur wechseln. Unterschiedlich steuert sich der grüne Mario nicht, wie ihr in diesem Video vom Twitter-Nutzer CombotronRobot sehen könnt.