Luftiges 3D-Adventure Omno hebt im Sommer ab

You're watching Werben

Am Wochenende hat uns der deutsche Indie-Entwickler Jonas Manke ein neues Lebenszeichen gesendet, als er seinem kommenden 3D-Plattformer Omno einen neuen Trailer spendierte. Der Titel wurde auf dem E3-Showcase vom Guerrilla Collective präsentiert und bei dieser Gelegenheit haben wir erfahren, dass das Spiel im Sommer erscheinen wird. Die Nintendo-Switch-Version wird etwas länger auf sich warten lassen, doch die andere Plattformen (PC, PS4 und Xbox One) sollen in wenigen Monaten veröffentlicht werden.