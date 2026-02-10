Luffy und die Bande treffen im neuesten One Piece Trailer auf weitere Verbündete und Feinde

HQ

Wir sind einen Monat davon entfernt, dass One Piece zu Netflix zurückkehrt. Es war eine verdammt lange Wartezeit zwischen der ersten Staffel und dieser Nachfolge, aber wir sind jetzt auf der Zielgeraden, denn Staffel 2 feiert offiziell am 10. März auf der Streaming-Plattform Premiere.

Zu diesem Zweck hat Netflix nun einen weiteren Trailer für One Piece veröffentlicht, der uns einen weiteren Einblick und Vorgeschmack auf die Art von Action und Begegnungen gibt, die Luffy und der Rest der Strohhut-Gang auf ihrer weiteren Reise zur Grand Line erleben werden.

Zur Feier der Rückkehr von One Piece veranstaltet Netflix außerdem eine Reihe von Veranstaltungen weltweit, die der Serie gewidmet sind, wobei drei europäische Optionen verfügbar sein werden. Die erste findet vom 27. Februar bis zum 1. März auf der Brüsseler Expo in Belgien statt, wobei dies ein Stand auf der Convention ist. Das nächste findet zwischen dem 28. Februar und dem 1. März in Paris, Frankreich, statt, obwohl das Ausmaß dieses Ereignisses noch nicht bestätigt ist. Und schließlich wird zwischen dem 6. und 8. März die Piazza Gae Aulenti in Mailand, Italien, eine große Veranstaltung ausrichten, bei der das Gebiet in Loguetown umgewandelt wird. Für weitere Details zu den Veranstaltungen und auch zu den Plänen in Nordamerika, Asien und Afrika besuchen Sie hier.

Ansonsten solltest du dir unten den neuesten Trailer der zweiten Staffel ansehen.