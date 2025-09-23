Ludwig Göransson ist zurück, um die Musik für The Mandalorian & Grogu zu komponieren

HQ

Nach zwei wirklich starken Staffeln wurde die dritte Staffel von The Mandalorian etwas gemischt aufgenommen. Vielleicht ist das der Grund, warum Disney zurück ans Reißbrett ging und sich entschied, einen Film statt einer vierten Staffel zu machen.

Gestern konnten wir den ersten Trailer zu The Mandalorian & Grogu zeigen, der viel Nostalgie und klare Hinweise darauf bot, dass wir uns auf traditionelle Star Wars-Action freuen können. Und anscheinend wird es auch einen tollen Soundtrack geben.

StarWars.com berichtet, dass "die Musik des Films von Ludwig Göransson komponiert wurde, der erneut zurückkehrt, um das Franchise zu vertonen." Der schwedische Komponist schrieb auch die Musik für die TV-Serie (einschließlich des wunderbaren Hauptthemas), was ihm nicht weniger als zwei Emmys einbrachte.

Die Premiere ist für den 22. Mai nächsten Jahres geplant, und Sie können sich das erste Filmplakat unten ansehen, das eindeutig von klassischen Hollywood-Matineen inspiriert ist.