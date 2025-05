Lucy und Cooper Howard auf dem Weg nach New Vegas im Fallout-Teaser Ein neuer Teaser, der vom Amazon Upfront-Event durchgesickert ist, teasert Lucys und Coopers Reise durch das Mojave-Ödland in Richtung der ikonischen Stadt New Vegas an.

HQ Nach der von der Kritik gefeierten ersten Staffel bereitet sich Fallout darauf vor, im Dezember zu Prime Video zurückzukehren. Ein neuer Teaser, der vom Amazon Upfront-Event durchgesickert ist, enthüllt, dass Lucy zusammen mit dem Ghoul Cooper sich auf eine Reise durch das Mojave-Ödland in Richtung der berüchtigten Stadt New Vegas begibt - ein Ort, den Fans der Spiele natürlich sehr gut kennen. Die Produktion der zweiten Staffel ist nun abgeschlossen, wie der offizielle Twitter-Account der Serie am 8. Mai bestätigte. Wie wir bereits berichtet haben, hat Fallout auch grünes Licht für eine dritte Saison erhalten. Das wird den mehr als 100 Millionen Zuschauern weltweit gefallen, die bei der Premiere von Fallout im letzten Jahr eingeschaltet haben. Schauen Sie sich den Teaser unten an. Freust du dich auf mehr Fallout? HQ