Lucky: Staffel 1

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Obwohl ich oft meine Unterstützung und positiven Eindrücke für die verschiedenen Serienprojekte von Apple TV sehr offen geäußert habe, wäre es, wenn man bei einem Teil der meist hochwertigen TV-Projekte des Streamers kritisch sein müsste, dass sie manchmal etwas zu lang sein können. Es gibt eine Vielzahl von Serien, die auf das zunehmend standardisierte Format mit zehn Staffeln abzielen, und ehrlich gesagt müssen viele davon nicht in diese Kategorie passen und wirken am Ende etwas in die Länge. Das kannst du nicht über Lucky sagen.

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Die neueste Fernsehserie von Apple TV zeigt Anya Taylor-Joy in der Haupt- und Titelrolle der geläuterten Kriminellen Lucky, die sich mit dem FBI und einer Vielzahl skrupelloser Gangster wegen 10 Millionen Dollar gestohlenen Geldes aneinandersetzt. Es handelt sich um eine Serie, die in Kalifornien und Las Vegas spielt, eine ungebremste Angelegenheit, in der Lucky ständig auf der Flucht ist, ständig in lebensbedrohliche Situationen geworfen wird und es dennoch immer wieder schafft, sich trotz aller Widrigkeiten zu befreien. Man könnte sagen, dieser Protagonist ist... Lucky.

Dank an die Showrunner Jonathan Tropper und Cassie Pappas als Lucky ist ein verdammt unterhaltsames Abenteuer von Anfang bis Ende. Es gibt nur sehr wenige Momente, in denen das Tempo nachlässt, denn wir werden mit Verfolgungsjagden, intensiven Eskapaden zu Fuß, brutalen und oft gewalttätigen Kampfszenen konfrontiert, die authentischer wirken sollen und nicht nur um einen Attentäter auf John-Wick-Niveau drehen, der einfach nur angebert. Das fühlt sich ein bisschen so an, als hätte jemand Heat genommen, es abgeschwächt und weniger rau gemacht und es dann auf sieben Fernsehepisoden statt ein paar Stunden Film ausgedehnt.

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Ja, wir sprechen also von einer Thrill-Ride ohne Bremsen, einem fesselnden Krimi-Drama-Projekt mit komplexem und cleverer Einsatz narrativer Wendungen – alles vereint in einer charmanten Geschichte, in der Taylor-Joy das Rampenlicht stiehlt und ihre Fähigkeiten als Hauptdarstellerin weiter unter Beweis stellt. Sie ist in dieser Serie tatsächlich eine effektive Hauptfigur, obwohl das vielleicht daran liegt, dass vielen Nebenfiguren ehrliche Emotionen fehlt und sie im Grunde apathische Gangster und Gauner ähneln sollen. Natürlich gibt es rachsüchtige Nebenfiguren, die einen dafür verachten, wie schlecht sie die Welt behandeln, nicht zuletzt Timothy Olyphants Vaterfigur John sowie entschlossene und zielstrebige FBI-Agenten wie Aunjanue Ellis-Taylors strenge Rand, aber wenn es um ehrliche und effektive emotionale Qualitäten geht, ist Taylor-Joys Lucky hier meist in einer eigenen Liga.

Ich möchte auch hinzufügen, dass die grundlegende Struktur der Erzählung vielen anderen Figuren kaum Raum lässt, um zu gedeihen. Lucky ist der Mittelpunkt dieser Serie, wie zu erwarten, aber es gibt eigentlich nur vier Figuren in dieser Serie, da die übrigen entweder Nebenrollen oder seltene Rollen sind, die nicht genug Bildschirmzeit haben, um einen klaren und bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Vielleicht liegt das an der prägnanteren Laufzeit (wenn man eine Fernsehserie betrachtet) von sieben Episoden, aber es setzt Taylor-Joy, Olyphant, Ellis-Taylor und Annette Bening sehr unter Druck, viel Arbeit zu leisten, und größtenteils können sie diesen Druck und diese Last bewältigen.

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Wie wir bei Apple-TV-Projekten immer hervorheben, erfüllt Lucky auch die üblichen Kriterien: beeindruckend hohe Produktionsqualität und eine insgesamt klare Liebe zum Detail. Dies ist eine Premium-Fernsehserie, bei der Sie die fünf bis sechs Stunden schätzen werden, die es braucht, um die Abspann der letzten Folge zu sehen.

Aus diesen Gründen sticht Lucky als weiterer Fernseherfolg im ohnehin schon umfangreichen und fantastischen Projektportfolio von Apple TV hervor. Er übertreibt nicht seine Willkommensdrang, bietet eine straffe und kohärente Handlung, und die Hauptbesetzung überzeugt in ihren jeweiligen Rollen. Es ist außerdem eine gut gestaltete, einzelne Erzählung, und ich hoffe tatsächlich, dass das so bleibt und dass es keinen Drang gibt, ein weiterführendes Sequel-Kapitel zu schaffen, wenn es das Ganze nicht letztlich auf sinnvolle Weise vorantreibt. So wie es ist, ist Lucky einfach eine weitere großartige Ergänzung zum Apple-TV-Programm.