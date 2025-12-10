Lucid Falls ist ein psychologisches Horrorspiel, das in einer surrealen und furchteinflößenden Welt spielt

Im Rahmen der Day of the Devs Präsentation trat Eldamar Studio auf, um der Welt sein kommendes psychologisches Horrorspiel namens Lucid Falls zu präsentieren. Basierend auf Unreal Engine 5 dreht sich dieser Einzelspieler-Titel ganz darum, surreale und furchterregende Länder zu durchqueren, um die Geheimnisse zu entschlüsseln, die sie bergen.

Die Prämisse erklärt, dass alles in einem luziden Traum stattfindet, in dem der Protagonist gegen furchteinflößende Kreaturen kämpfen und die Schwerkraft verschieben muss, um sonst unmögliche Orte zu erreichen, während er schwierige Herausforderungen und Rätsel überwindet und mit der surrealen und unangenehmen, verbiegenden Realität umgeht, die immer mehr über die dunkle Wahrheit hinter dem Gebiet Lucid Falls verrät.

Derzeit gibt es noch kein festes Veröffentlichungsdatum für das Spiel, aber Eldamar gibt an, dass das Ziel ist, 2026 auf dem PC zu erscheinen. Es könnte auch eine Konsolenveröffentlichung für das Spiel geben, aber das ist vom Entwickler noch nicht vollständig entschieden.

Mehr zu Lucid Falls finden Sie im Trailer zum Spiel unten.