Lucasfilm-Präsident bestätigt, dass Obi-Wan Kenobi Staffel 2 "nicht in aktiver Entwicklung" ist

Im Gespräch Star Wars Celebration mit Variety bestätigte Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy, dass sich eine zweite Staffel von Disney+s Obi-Wan Kenobi derzeit nicht in der Entwicklung befindet.

Fans sollten die Hoffnung jedoch nicht aufgeben, da Kennedy hoffnungsvoll über die Zukunft der Serie zu sein scheint. Sie sagte: "Ich sage niemals nie, denn es gibt immer die Möglichkeit. Diese Show kam so gut an und Deborah Chow hat einen so spektakulären Job gemacht. Ewan McGregor will wirklich einen anderen machen. Alle sind an Deck mit dem, was wir gerade tun, wie Sie an dem sehen können, was wir allen [bei der Feier] gezeigt haben. Darauf werden wir uns vielleicht später noch einmal konzentrieren."

Es gibt jedoch viel für Fans von Star Wars, auf die sie sich in Zukunft freuen können, da Rey bestätigt hat, dass er zum Franchise zurückkehrt und Taika Waititi ein Projekt schreibt.

Über Waititi sagte Kennedy: "Er schreibt das Drehbuch selbst. Er will nicht wirklich andere in diesen Prozess einbeziehen und ich mache ihm keine Vorwürfe. Er hat eine sehr, sehr einzigartige Stimme. Also wollen wir das schützen und das ist es, was er tut. Aber wir werden das eines Tages schaffen."