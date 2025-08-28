Lucasfilm kündigt Besetzung für Star Wars: Starfighter an

HQ

Nach dem Abschluss der zweiten Staffel von Andor fragen sich viele, wie Disney und Lucasfilm aus diesen neuen Credits der Republik Kapital schlagen werden, um das Vertrauen der Fans in das Franchise nach Jahren weniger als herausragender Produktionen zu stärken. Star Wars: Starfighter scheint das originellste Projekt zu sein, das derzeit auf dem Tisch liegt, und heute hat die Produktion des Films, bei dem Shawn Levy Regie führen wird, offiziell begonnen.

Wie wir wissen, wird Ryan Gosling die Hauptrolle spielen, aber jetzt haben wir eine Liste mit Namen von Schauspielern und Schauspielerinnen, die in dem Film ihr Debüt im Star Wars-Universum geben werden, und sie lauten wie folgt: Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings und Amy Adams.

In einem Artikel, der auf starwars.com veröffentlicht wurde, erklärt Regisseur Shawn Levy Folgendes: "Ich fühle ein tiefes Gefühl der Aufregung und Ehre, als wir mit der Produktion von Star Wars: Starfighter beginnen. Von dem Tag an, an dem Kathy Kennedy mich anrief und mich einlud, ein originelles Abenteuer in dieser unglaublichen Star Wars-Galaxie zu entwickeln, war diese Erfahrung ein Traum, der wahr geworden ist, kreativ und persönlich. Star Wars hat mein Gespür dafür geprägt, was Geschichte bewirken kann, wie Charaktere und filmische Momente für immer mit uns leben können. In dieser Galaxie des Geschichtenerzählens mit solch brillanten Kollaborateuren auf und abseits der Leinwand mitzuwirken, ist der Nervenkitzel meines Lebens."

Die Handlung und die Handlung von Starfighter sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, außer dass es sich um eine völlig originelle Geschichte handelt, die in einer Zeitspanne spielt, die noch nie zuvor in der Franchise erforscht wurde.

Star Wars: Starfighter wird am 28. Mai 2027 in die Kinos kommen, fast zeitgleich mit dem 50-jährigen Jubiläum der Franchise. Freuen Sie sich darauf, es zu sehen?