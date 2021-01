Lucasfilm Games: Disney stellt neues Markenlabel für kommende Star-Wars-Spiele vor

You're watching Werben

Es ist über fünf Jahre her, dass Disney ein nennenswertes Videospiel veröffentlicht hat. Das liegt unter anderem daran, dass das Unternehmen vor einiger Zeit beschlossen hat, die eigenen Lizenzen an externe Spieleentwickler und -Publisher zu vermieten. Star Wars wird von EA betreut, Square Enix durfte sich kürzlich an Marvel's Avengers probieren und Sony bekam Spider-Man. Zumindest zwei dieser Spiele waren ein kommerzieller Erfolg, deshalb will sich Disney nun anscheinend wieder aktiver auf Spiele konzentrieren.

Zumindest kündigte der Konzern ein neues Publishing-Label namens Lucasfilm Games an, das von nun an alle Spieletitel von Lucasfilm und deren Partnern anführen soll. Ob das mehr als nur eine weitere, unnötige Namenskonvergenz ist, wird die Zeit zeigen. Genügend Games, die Fortsetzungen verdienen würden, besitzt das Megaunternehmen jedenfalls.

Quelle: Disney.