Lucasfilm erwägt, eine TV-Serie über Indiana Jones zu drehen

Indiana Jones hat eine Zukunft, auch wenn Harrison Ford Hut und Peitsche endgültig an den Nagel gehängt hat. In einem Interview mit Entertainment Weekly kommentierte Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy das, was für das Franchise kommen wird, und bestätigte gleichzeitig (für diejenigen, die daran zweifelten), dass Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals Harrison Fords letzter Film als Titelfigur ist.

"Es ist Harrisons letzter Eintrag. So sehen wir das Indy-Franchise. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt irgendetwas tun würden, dann vielleicht im Serienfernsehen, aber wir tun nichts, um Indiana Jones zu ersetzen. Das ist es. Es gibt fünf Filme, die Harrison Ford gedreht hat. Und Harrison ist so spezifisch und so einzigartig, wenn es darum geht, diese Rolle zu schaffen. Wir würden das einfach nicht tun, stimmt Steven zu."

Sogar Ford selbst hat sich in der Vergangenheit zur Zukunft von Indiana geäußert. Im Gespräch mit Total Film sagte er Folgendes:

"Dies ist der letzte Film der Reihe, und dies ist das letzte Mal, dass ich die Figur spiele. Ich gehe davon aus, dass es das letzte Mal sein wird, dass er in einem Film auftaucht."

Frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass eine TV-Serie mit dem jungen Abner Ravenwood, dem Vater von Marion Ravenwood und Mentor von Indiana Jones, in Arbeit sein könnte. Etwas, das auch in einem Nachrichtenbericht von Variety erwähnt wurde. Auf die eine oder andere Weise wird das Franchise fortgesetzt, und ob es eine TV-Serie oder ein sechster Film sein wird, bleibt abzuwarten.

Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals startet am 30. Juni in den Kinos.

Wie siehst du die Zukunft des Franchise, klingt eine TV-Serie über Ravenwood nach einer lustigen Idee?