Lucasarts-Chef erzählt uns, warum Indiana Jones 4 so schlecht war

Ich denke, wir haben alle eine Art Beziehung zu Indiana Jones. Diese ikonische Figur, die mit Peitsche und Hut die Welt bereiste, um verlorene Relikte und Schätze auszugraben und funkelndes Nazi-Gold in einer Filmgeschichte zu beschlagnahmen, die bis ins Jahr 1981 zurückreicht. Nächstes Jahr kommt Indiana Jones 5 auf die große Leinwand, mit 3:10 To Yuma / Logan-Regisseur James Mangold am Steuer und einem sehr, sehr alten Harrison Ford in der Rolle des Senior Indy.

Damit und mit der Produktion, die so aussieht, als würde sie vor Ende des Jahres abgeschlossen sein, hat Lucasarts-Chefin Kathleen Kennedy unter anderem darüber gesprochen, warum der viel geschmähte vierte Film, Indiana Jones and the Crystal Kingdom, so lausig war, wie er tatsächlich ist. Und sie schiebt die Schuld allein auf die Geschichte und nicht auf Regisseur Steven Spielberg. Die Geschichte wurde von George Lucas, Kennedys ehemaligem Chef, geschrieben.

"Du hast dir nie vorgenommen, etwas anderes zu tun, als einen großartigen Film zu machen. Und manchmal trifft man das perfekt und manchmal nicht. Im Fall von 'Indy 4' glaube ich nicht, dass es eine bestimmte Sache gibt, auf die irgendjemand von uns zurückgeblickt hat, außer dass wir vielleicht nicht so eine starke Geschichte hatten, wie wir wollten."

Danke, Empire.