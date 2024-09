Lucas und Spielberg waren "ständig daran beteiligt", Indiana Jones and the Great Circle

HQ

Weder George Lucas noch Steven Spielberg waren letztes Jahr an Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals beteiligt, abgesehen von als ausführende Produzenten. Man könnte also meinen, dass sie auch nichts mit dem kommenden Spiel Indiana Jones and the Great Circle zu tun haben würden.

Aber... Anscheinend sind sie sehr gut auf dem Laufenden. Das bestätigt ein Interview mit dem schwedischen Studio MachineGames im Guardian. Design Director Jens Andersson erklärt, dass es ein Traum ist, an dem man arbeiten kann:

"Die Arbeit an diesem Spiel... Es war ein Kindheitstraum. Es ist einfach eine dieser [Immobilien], von denen man denkt, dass man nie die Gelegenheit bekommen wird, daran zu arbeiten."

Auf die Frage, ob Herr Lucas und Herr Spielberg involviert waren, erklärt Andersson:

"Sie waren ständig involviert. Wir haben sie während des gesamten Projekts regelmäßig über die Produktion informiert."

Es hört sich also so an, als hätten wir ein authentisches Abenteuer, auf das wir uns freuen können, obwohl die Erfolgsbilanz des Duos mit Indiana Jones nicht besonders gut war, da ihr letzter Indiana-Jones-Film, The Kingdom of the Crystal Skull von 2008, nicht gerade gelobt wurde. Kreativdirektor Axel Torvenius ist jedoch sichtlich optimistisch und resümiert:

"Ich denke, was die Leute überraschen wird, ist, wie authentisch es sich anfühlt. Wir sind sehr zufrieden mit dem, wo wir im Moment stehen. Wenn Sie ein Indiana Jones-Fan sind, wird dies Ihre Lösung sein."

Indiana Jones and the Great Circle wird im Dezember für PC und Xbox Series S/X veröffentlicht. Nächstes Jahr wird es auch für PlayStation 5 erhältlich sein.