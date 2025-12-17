Luc Besson präsentiert seine Version von Dracula am 6. Februar im Kino

Der Vampirmythos, ein Klassiker, der Jahrhunderte von Folklore und menschlicher Literatur bis ins späte 19. Jahrhundert umfasste, als Bram Stoker ihn zu einer romantischen Figur, Graf Dracula, kristallisierte. Seitdem haben unzählige Adaptionen des Romans (und abgeleiteter Materialien) ihren Weg in Film, Fernsehen (und auch Videospiele) gefunden.

Bela Lugosi, Christopher Lee und Gary Oldman haben das unsterbliche Wesen gespielt, während Tod Browning, Terence Fisher und Francis Ford Coppola jeweils ihre Filmversionen inszeniert haben. Und jetzt ist Luc Besson an der Reihe, Caleb Landry Jones in seinem neuen Dracula zu inszenieren, einem von Vertical produzierten Film, der am 6. Februar 2026 in die Kinos kommt. Landry Jones wird Count Vlad spielen, während Zoë Bleu sowohl Elisabeta als auch Mina spielt. Oscar-Preisträger Christoph Waltz wird einem Priester ein neues Gesicht geben, eindeutig auch eine Neuinterpretation von Professor Van Helsing.

Das Kuriose an dieser Veröffentlichung ist, dass der Film vor Monaten in bestimmten Märkten (wie den nordischen Ländern) unter dem Titel Dracula: A Love Tale veröffentlicht wurde. Wir widmeten ihm sogar eine Rezension hier, in Gamereactor, wo wir ihn als etwas enttäuschten Horrorfilm beschrieben haben, der dennoch Robert Eggers' Norferatu in die Augen sehen konnte.

Die Filmzusammenfassung lautet: "Als die Frau eines Prinzen aus dem 15. Jahrhundert brutal ermordet wird, verleugnet er Gott und verurteilt den Himmel selbst. Verflucht mit ewigem Leben wird er als Dracula wiedergeboren, ein unsterblicher Kriegsherr, der dem Schicksal in einem blutigen Kreuzzug trotzt, um seine verlorene Liebe von den Toten zurückzuholen."

Den ersten Trailer zu Dracula, der am 6. Februar 2026 in den Kinos läuft, können Sie unten ansehen. Findest du Luc Bessons neue Version interessant?

