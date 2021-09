Low-Poly-Rennspiel Art of Rally düst bald über alle modernen Plattformen

HQ

Das niedliche Rennspiel Art of Rally könnt ihr bald auf allen aktuellen Plattformen spielen. Funselektor Labs hat letzte Woche angekündigt, dass die beiden noch ausstehenden Playstation-Systeme am 5. Oktober mit dem Top-Down-Rallye-Spiel versorgt werden sollen, womit die Gang somit vollständig wäre. Der Titel startete im Herbst 2020 als Early-Access-Game und folgte im August auf Xbox One und Nintendo Switch.

Art of Rally bietet einen Karrieremodus, 61 unterschiedliche Rallye-Rennwagen, 60 Etappen in verschiedenen Ländern (darunter auch Deutschland, Dänemark und Japan) sowie Bestenlistenfunktionen und einen Fotomodus. Unser Griesgram Petter Hegevall wertet in Schweden 7/10 Punkten und ist mit diesem Indie-Game sehr zufrieden.