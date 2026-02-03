LowHigh wurde zum Tekken World Tour Finals 2025 Champion gekrönt

HQ

Die Finals 2025 der Tekken World Tour gingen am vergangenen Wochenende zu Ende, wobei die besten Spieler aus aller Welt nach Malmö, Schweden, strömten, um den Löwenanteil eines Preispools von 300.000 Dollar zu gewinnen.

Mit diesem Ereignis nun in den Büchern haben wir einen Sieger zu feiern: Der Südkoreaner Yoon "LowHigh" Sun-woong wurde zum Champion gekrönt, nachdem er im großen Finale den südkoreanischen Park-Kollegen "Mangja" Geon-ho besiegt hatte.

Alles in allem fiel LowHigh durch seine Beherrschung von Bryan hervor, eine Fähigkeit, die Mangjas Gesetz als zu erdrückend erwies. Dies führte zu einem recht dominanten Sieg, bei dem LowHigh das Finale schnell mit 3:0 gewann.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass LowHigh mit 100.000 Dollar in der Tasche nach Hause gehen kann, plus die direkte Qualifikation für das Tekken 8 Esports World Cup Turnier und auch für die Tekken World Tour 2026.