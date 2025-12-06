Love Actually Star behauptet, Rom-Coms seien nicht mehr so gut wie früher

Eine Zeit lang wurden wir mit vielen guten romantischen Comedy-Filmen verwöhnt, aber wie bei allem kommen und gehen Trends und die Interessen der Verbraucher ändern sich. Dies führte zu einer Reduzierung von Rom-Coms auf der großen Leinwand, wobei viele neue Ergänzungen des Genres stattdessen bei Streamern ihren Platz gefunden haben.

Jemand mit großer Erfahrung in der Arbeit an Rom-Coms und einer der beliebtesten dazu, Love Actually s Thomas Brodie-Sangster, hat mit dem Daily Telegraph (danke The Guardian) über diese Änderung gesprochen und darüber, wie sie dazu geführt hat, dass gute Rom-Coms fast ein Produkt einer "vergangenen Ära" sind.

Bekannt für die Rolle des Teenagers Sam im beliebten Film von 2003, erklärte Brodie-Sangster: "Es war eine etwas einfachere Zeit, und vielleicht ist das romantischer.

Und es gab einige Größen, wie Nancy Meyers und Nora Ephron, die in den 90ern brillante Sachen gemacht haben: When Harry Met Sally, You've Got Mail, Sleepless in Seattle, das sind einfach brillante Filme.

"Die Dinge drehen sich immer wieder, die Mode ändert sich, und wenn sie gut gemacht sind, kann eine gute Romcom brillant sein. Ich hoffe, dass sie wieder zu sich kommen."

Er erklärt weiter, dass Rom-Coms heutzutage mehr oder weniger "für die Streamer reserviert" sind und dass "wenn die Lautstärke steigt, die Qualität – nicht unbedingt immer – abnehmen kann, aber sinken kann."

Stimmst du Brodie-Sangster in Bezug auf den Zustand der Rom-Coms in den 2020ern zu?