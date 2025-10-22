Louvre wird drei Tage nach dem Raub bei Tageslicht wiedereröffnet

HQ

Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass das Louvre-Museum nach dem Raubüberfall, bei dem einige der wertvollsten Juwelen Frankreichs am helllichten Tag verschwanden, seine Pforten wieder geöffnet hat. Die Besucher sind heute in das Museum zurückgekehrt, obwohl die von Dieben ins Visier genommene Galerie geschlossen bleibt, während die Behörden Hinweisen nachgehen. Der Raubüberfall, der in nur wenigen Minuten mit Elektrowerkzeugen und einem Fahrzeug ausgeführt wurde, hat zu dringenden Überprüfungen der Sicherheitsmaßnahmen im ganzen Land geführt. Die Beamten betonen, dass der Diebstahl einen Angriff auf das nationale Erbe darstellt, und die Ermittler arbeiten unermüdlich daran, die Verantwortlichen ausfindig zu machen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!