Louvre-Raub von Amateurkriminellen und nicht von organisierten Profis durchgeführt, sagt die Pariser Staatsanwaltschaft

Der dreiste Raubüberfall bei Tageslicht im Louvre wurde von Kleinkriminellen und nicht von erfahrenen Profis verübt, bestätigte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau – eine Entwicklung, die sowohl die Ermittler als auch die Öffentlichkeit überrascht hat. Bei zwei der Verdächtigen handelt es sich um ein Paar mit Kindern, mindestens ein Täter ist noch auf freiem Fuß.

Bei dem Raubüberfall, der sich vor zwei Wochen ereignete, parkten Diebe einen gestohlenen Lastwagen vor dem Museum, benutzten einen Möbellift, um in den ersten Stock zu gelangen, brachen in einen der prunkvollsten Räume ein und flohen auf Motorrollern mit Kronjuwelen im Wert von 88 Millionen Euro (76 Millionen Pfund), und das alles in weniger als sieben Minuten. Unter den gestohlenen Gegenstände n befanden sich die Smaragd- und Diamantenkette von Napoleon I. und ein mit 212 Perlen und fast 2.000 Diamanten besetztes Diadem, das einst Kaiserin Eugénie gehörte.

Amateurfehler hinterlassen Hinweise

Französische Medienberichte deuten darauf hin, dass es sich bei den Dieben um Amateure handelte, da sie Berichten zufolge während ihrer Flucht einige der wertvollsten Juwelen fallen ließen und Werkzeuge und Gegenstände zurückließen, die möglicherweise ihre DNA trugen. Beccuau betonte, dass die Verdächtigen aus der Seine-Saint-Denis, einem der ärmsten Departements Frankreichs, stammen und vorbestraft sind, unter anderem wegen Diebstahls.

Bisher wurden vier Personen angeklagt. Der 37-jährige Mann ist wegen ́organisierten Diebstahls und krimineller Verschwörung angeklagt, während seine Partnerin wegen Komplizenschaft beim organisierten Diebstahl angeklagt wurde. Zwei weitere Männer, darunter ein 39-Jähriger, der zuvor unter richterlicher Aufsicht stand, wurden ebenfalls angeklagt, haben aber ihre Beteiligung nur teilweise zugegeben. Drei weitere, die im Zusammenhang mit der Razzia festgenommen worden waren, wurden ohne Anklage freigelassen.

Die Ermittler gehen allen Hinweisen nach, auch dem ́Parallelmarkt, in der Hoffnung, die gestohlenen Juwelen wiederzufinden. "Es könnte für Geldwäsche verwendet werden, es könnte für den Handel verwendet werden; alle Hinweise werden untersucht", sagte Beccuau, ohne Details der laufenden Ermittlungen preiszugeben.

Trotz der Raffinesse der Operation schloss der Staatsanwalt eine Beteiligung der französischen Elite des organisierten Verbrechens aus und beschrieb den Diebstahl als "eine Art von Kriminalität, die wir im Allgemeinen nicht mit den oberen Rängen" krimineller Netzwerke in Verbindung bringen.