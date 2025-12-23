HQ

Das Louvre-Museum hat Sicherheitsgitter auf dem Balkon installiert, der von Einbrechern im Oktober genutzt wurde, um die Kronjuwelen im Wert von schätzungsweise 102 Millionen Dollar zu stehlen.

Vier Verdächtige brachen am 19. Oktober mit einem Umzugsaufzug in das Pariser Museum ein, schlugen ein Fenster in der Apollo Gallery ein, rissen Vitrinen mit Winkelschleifmaschinen auf und entkamen mit Rollern bei einem weniger als sieben Minuten dauernden Coup.

Am Dienstag brachte ein Kran ein Metallgitter über die Balkontür. Das Museum teilte mit, dass es nach dem Diebstahl die Sicherheitsmaßnahmen verschärfe, und fügte hinzu, dass nun eine mobile Polizeieinheit außerhalb der Glaspyramide stationiert sei und im nächsten Jahr 100 zusätzliche Kameras installiert werden.

Die Polizei hat acht Verdächtige identifiziert, aber die gestohlenen Juwelen wurden nicht gefunden. Der Raub deckte Sicherheitslücken im meistbesuchten Museum der Welt auf, das Werke wie die Mona Lisa beherbergt.

Louvre-Museum auf X:

Das Louvre-Museum setzt die Umsetzung der angekündigten Notfallmaßnahmen fort:



Die Abstandsvorrichtungen rund um den Louvre sind am François-Mitterrand-Kai installiert;



Seit dem 19. Dezember befindet sich ein vorgeschobener mobiler Posten der Nationalpolizei am Carrousel-Kreisverkehr;



Und heute Morgen wurde ein Tor vor dem französischen Fenster der Galerie d'Apollon installiert.



Ab nächstem Jahr werden 100 zusätzliche Perimeterkameras im Rahmen des Lots 1 des Masterplans für Sicherheitsausrüstung installiert, der letzte Woche unterzeichnet und benachteiligt wurde.

Der Louvre zieht alle Lehren aus dem Diebstahl vom 19. Oktober letzten Jahres und setzt seine Transformation sowie die Stärkung seiner Sicherheitsarchitektur fort.