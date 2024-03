Louis Gossett Jr. ist verstorben

HQ

Der amerikanische Schauspieler Louis Gossett Jr. verstarb am Donnerstag in Santa Monica, Kalifornien, aber die Todesursache wurde nicht genannt. Er ist vor allem für seine Rolle als harter Ausbilder Sergeant Foley bekannt, der Richard Gere in An Officer and a Gentleman das Leben schwer macht.

Für diese Rolle erhielt er einen Oscar als bester Nebendarsteller. Er war auch der erste schwarze Mann, der diesen Preis gewann, und der dritte schwarze Schauspieler, der insgesamt einen Oscar gewann. Während seiner langen Karriere gewann er auch einen Emmy für seine Rolle in der Serie Roots. Louis Gossett Jr. wurde 87 Jahre alt.