Lou s Lagoon startet im August, eine Demo ist jetzt zum Abspielen verfügbar

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Wenn du an Tiny Roars gemütlichem Erkundungs- und Bastelabenteuer interessiert bist, Lou's Lagoon, und gespannt mehr über das Spiel und seine Angebote für Fans erfahren möchtest, haben wir einige interessante Neuigkeiten zu teilen.

Im Rahmen der Wholesome Games Showcase wurde gerade bestätigt, dass eine Demo des Spiels veröffentlicht wurde und nun zum Ausprobieren verfügbar ist, sodass man den ersten Teil der größeren Geschichte erleben kann.

Und warum ist jetzt die Zeit für eine Demo, fragst du? Lou's Lagoon ist fast startklar, da auch bekannt gegeben wurde, dass das Spiel bereits am 27. August auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen wird.

Worauf wartest du also noch? Geh und schau dir das Spiel an!