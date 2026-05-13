Lotus präsentiert neuen 986 PS starken V8-Hybrid-Supersportwagen

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Lotus ist längst über relativ günstige, leichte Sportwagen hinaus und weit in die Super- und sogar Hypercar-Produktion eingestiegen. Sie haben gerade vorgestellt, was leicht als das brandneue Flaggschiff des Unternehmens interpretiert werden könnte, aber wie bei so vielen Herstellern handelt es sich nicht um ein Elektrofahrzeug, sondern um ein Hybrid.

Genauer gesagt hat Lotus Cars einen brandneuen, bisher unbenannten Hybrid-V8-Supersportwagen vorgestellt, der mehr als 986 PS leistet. Er ist nur als "Typ 135" bekannt, soll 2028 auf den Markt kommen und in Europa gebaut werden. Lotus beschreibt ihn als seinen ersten echten Supersportwagen, der über dem Emira und unter dem vollelektrischen Evija-Hypercar sitzt, mit einem Hybrid-V8-Antriebsstrang, der über 1.000 metrische PS liefert.

Die ersten Bilder zeigen ein dramatisches Mittelmotor-Design mit sehr aggressiver Aerodynamik und einem ziemlich großen hinteren Diffusor. Gleichzeitig hat Lotus angekündigt, dass sie den Emira auch 2027 produzieren werden, und ein Update ist in Planung.

Dieser Schritt stellt eine bedeutende Wende für die Marke dar. Nach Jahren, in denen man für eine vollelektrische Zukunft gesprochen hat, strebt Lotus nun eine Modellpalette von etwa 60 Prozent Hybrid- und 40 Prozent Elektrofahrzeugen an, da die nachlassende Nachfrage nach Elektroautos die gesamte Branche zwingt, ihre Pläne zu überdenken.