Lotus ehrt einen der größten Rennfahrer aller Zeiten mit exklusivem Emira-Modell

Lotus hat eine besondere und exklusive neue Variante des Modells Emira angekündigt, die eine Hommage an einen seiner größten Motorsportfahrer darstellen soll. Jim Clark, der in den 1960er Jahren für Lotus in verschiedenen Wettbewerben Rennen fuhr, ist die Inspiration hinter dem Emira Clark Edition, einem schönen Themenmodell, das an diesem Wochenende beim Großen Preis von Miami auf den Markt kommt und sein Debüt feiert.

Lotus hat das Emira -Design übernommen und ihm in Clark Racing Green ein Update verpasst, während das Auto auch ein kontrastierendes schwarzes Dach, silberne Spiegel, einen gelben Rennstreifen, einen gelben Auspuff und sogar gelbe Nadelstreifen hat, die alle so gestaltet sind, dass sie Clarks 1965 Indianapolis 500 -Gewinner Lotus Type 38 ähneln.

Im Innenraum verfügt das Auto über Sportsitze und ein fahrerorientiertes Design mit Sitzen, die mit Alcantara und schwarzem Leder bezogen sind. Er hat einen hölzernen Schaltknauf im Stil der sechziger Jahre, ein Gedenkemblem mit Tartan aus Clarks Heimatgebiet Lochcarron, Schottland, und da diese Auflage limitiert sein wird, wird jede mit Einstiegsleisten mit einer Zahl von 1-60 versehen sein.

Da der Emira das Modell der Wahl ist, wird unter der Haube ein 3,5-Liter-V6-Motor stecken, der aufgeladen wurde, um 400 PS zu leisten. Er verfügt über ein Sechsgang-Schaltgetriebe mit Sperrdifferenzial, die alle kombiniert werden sollen, um ein taktiles und echtes Fahrerlebnis zu bieten.

Jedes der 60 Emira Clark Editions wird für 115.000 £ in Großbritannien oder für 140.000 € in Deutschland zum Verkauf angeboten.