Lost Words: Beyond the Page liest im ersten Jahr nur auf Stadia

Modus Games hat uns gestern verraten, dass Sketchbook Games' interaktives Tagebuch-Abenteuer Lost Words: Beyond the Page ein Jahr lang exklusiv auf Googles Streaming-Plattform Stadia bereitstehen wird. Abonnenten des Dienstes dürfen den Titel ab dem 27. März 2020 spielen, auf den anderen Plattformen wird der Titel demnach erst im Frühling 2021 bereitstehen. Gelistet ist Lost Words: Beyond the Page für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Weil das sicher die eine oder den anderen Spieler enttäuschen wird, hat uns der Entwickler immerhin ein paar Minuten Gameplay als Video präsentiert. Eine Vorschau zur emotionalen Geschichte für Kinder und Jugendliche haben wir ebenfalls für euch am Start.

