Lost Words: Beyond the Page findet heute ein neues Zuhause

Letzten Monat informierten wir Euch darüber, dass sich die Stadia-Exklusivität des märchenhaften Puzzle-Plattformers Lost Words: Beyond the Page ihrem Ende neigte. Ab heute könnt Ihr Lost Words auch für den PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch kaufen.

Lost Words: Beyond the Page erzählt die Coming-of-Age-Story des jungen Mädchens Izzy. Um Rätsel zu lösen und Platforming-Passagen zu bauen, müssen Spieler*innen mit Wörtern aus Izzys Tagebuch interagieren. Weitere Informationen zum ungewöhnlichen Spiel von Sketchbook Games findet Ihr auf der offiziellen Homepage.