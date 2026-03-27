Lost Star wird Freya in der God of War -Reihe spielen

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Es schien, als wären viele von uns ziemlich begeistert von Amazons und PlayStations kommenden God of War TV-Serien, nachdem wir erfahren hatten, dass Ryan Hurst Kratos spielen wird, Callum Vinson Atreus und Alastair Duncan als Mimir zurückkehren wird, aber der erste Blick auf die Serie hat den Hype für die meisten nicht gerade erhöht. Die heutige Ankündigung wird hoffentlich ein wenig helfen.

Variety bestätigt, dass Sonya Walger Freya in der God of War -Serie sein wird, wenn sie nächstes Jahr startet. Die britische Schauspielerin ist wahrscheinlich am bekanntesten als Penny Widmore in der großartigen ABC-Serie Lost, und es wird interessant sein, ihre Interpretation von "Die Hexe im Wald"/Odins Ex-Frau/Baldurs Mutter zu sehen.

Das bedeutet, dass eine der wenigen Hauptrollen, die noch nicht besetzt wurden, die Rolle der Faye, Atreus' Mutter und Kratos' zweiter Ehefrau, ist. Könnte es daran liegen, dass sie immer noch hoffen, dass Daredevil-Star Deborah Ann Woll die Rolle wiederholt, die sie in God of War: Ragnarök spielte? Das würde Sinn ergeben. Vor allem wegen der Gerüchte, dass Faye der spielbare Charakter in einem kommenden God of War -Spiel sein könnte.