Lost Soul Aside zeigt schnelle Kombos und auffällige Waffen im neuen Trailer

Lost Soul Aside erscheint in nur wenigen Wochen, und vor der erwarteten Veröffentlichung haben wir einen Blick auf alle Waffen geworfen, mit denen du deine Feinde in dem kommenden rasanten Actionspiel besiegen kannst.

Im Trailer unten erhaltet ihr einen Blick auf das blitzschnelle Schwert, das verheerende Großschwert, die lange Stangenklinge und die böse Sense. Jede dieser Waffen hat ihre Vor- und Nachteile, aber selbst bei größeren Waffen wie dem Großschwert scheint es nicht so, als ob eine von ihnen dich wirklich bremsen kann, wenn es um Angriffe geht.

Das Ziel des Spiels wird es natürlich sein, alle Waffen in wunderschönen Kombos zu verwenden, bei denen du einen Feind mit deinem Schwert in die Luft schleuderst, bevor du zu einer größeren Klinge wechselst und ihn wieder auf den Boden schleuderst. Wenn du deine Tastendrücke auch mit Kombos richtig triffst, kannst du noch stärker werden und den Gegnern, denen du gegenüberstehst, mehr Schaden zufügen.

Lost Soul Aside erscheint am 29. August für PC und PS5.