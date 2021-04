Lost Soul Aside wird zu einem noch unbestätigten Zeitpunkt für die PS5 erscheinen

You're watching Werben

Lost Soul Aside ist ein Action-Rollenspiel, das Einflüsse von Final Fantasy XV und Devil May Cry zeigt. Der Titel wurde 2016 erstmals vorgestellt, ein einzelner Entwickler soll den Großteil des Spiels geschaffen haben. Weiterhin sind keine konkreten Informationen zur Veröffentlichung bekannt, allerdings wurde diese Woche im Rahmen einer chinesischen Playstation-Veranstaltung eine PS5-Umsetzung bestätigt. Um ein Gefühl für dieses Projekt zu bekommen, empfehlen wir euch die 18-minütige Gameplay-Präsentation, die diese Woche enthüllt wurde. Das Material macht deutlich, dass Ultizero Games einiges an Potential hat.