Lost Soul Aside verzögert die Veröffentlichung auf den 29. August

HQ

Nachdem sie jahrelang auf Lost Soul Aside gewartet hatten, schien es, als würden die Fans das Spiel im nächsten Monat endlich in die Hände bekommen. Kurz vor der Veröffentlichung haben die Entwickler jedoch bekannt gegeben, dass der Starttermin verschoben wurde.

Das Spiel wird nun am 29. August für PS5 und am 30. August für PC veröffentlicht. Diese Nachricht kam zusammen mit einem neuen Trailer, der mehr vom Gameplay von Lost Soul Aside zeigt. In einer Erklärung von Yang Bing, CEO von UltiZero Games, wurde die Entscheidung hinter der Verzögerung erläutert.

"Wir sind wirklich dankbar für die positive Resonanz, die wir von Spielern auf der ganzen Welt erhalten haben, seit wir Lost Soul Aside angekündigt haben", heißt es in der Erklärung. "Wir sind weiterhin bestrebt, ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis zu bieten. Um den Standards, die Ultizero Games an sich selbst gesetzt hat, zu erreichen, werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen, um das Spiel zu polieren."

Die Verzögerung verschiebt das Spiel nur um ein paar Monate nach hinten, aber wenn man bedenkt, wie lange es bereits gedauert hat, bis Lost Soul Aside veröffentlicht wurde, könnte dies die Hoffnungen einiger Fans zunichte machen. Dennoch gibt es noch viele Spiele, die im Mai veröffentlicht werden, also ist es vielleicht kein so schlechter Schachzug, es in den ruhigeren August zu verschieben.

Lost Soul Aside erscheint am 29. August für PS5 und am 30. August für PC.