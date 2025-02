Lost Soul Aside startet am 30. Mai Wir haben einen neuen Trailer bei der heutigen State of Play-Ausgabe bekommen.

HQ Das stylische Action-RPG von UltiZero Games, Lost Soul Aside, hat gerade ein festes Veröffentlichungsdatum bekommen, und Vorbestellungen für diese Mischung aus Zukunft und Fantasy sind ab sofort möglich. Mit superschneller Action und beeindruckender Grafik siehtLost Soul Aside es so aus, als würde es sich gut in die Frühjahrsveröffentlichungen dieses Jahres einfügen. Neben der Ankündigung des Veröffentlichungsdatums hat das Spiel auch einen süßen neuen Trailer erhalten, der die Geschichte, das Gameplay und mehr zeigt. Das Spiel dreht sich darum, dass du versuchst, deine Schwester zu retten und gegen einige massive Monster zu kämpfen, um dieses Ziel zu erreichen. Lost Soul Aside wird am 30. Mai 2025 für PS5 und PC veröffentlicht. HQ