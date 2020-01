Lost Soul Aside könnte schon in diesem Jahr debütieren

In diesem Jahr könnte vielleicht ein ehrgeiziges Rollenspiel aus China auf uns zukommen, das sicher nicht viele Spieler auf dem Schirm haben. Lost Soul Aside ist ein Action-Rollenspiel, das bereits vor einigen Jahren mit hübschen Aufnahmen aufgefallen ist und in bisherigen Showcases anschauliche Produktionswerte demonstrierte. Auf Twitter hat der Entwickler Bing Yang den Wunsch geäußert, den Titel noch 2020 zu veröffentlichen. Wie JPGames.de berichtet, ist diese Ankündigung aber womöglich einen Ticken zu früh geschehen, weshalb der Studio offiziell weiterhin lieber keinen konkreten Release-Termin anpeilt. Ausgehend von diesem Verhalten gehen wir aktuell nicht davon aus, dass der Titel noch in diesem Jahr nach Deutschland kommt, doch vielleicht irren wir uns ja. Ob es den Machern gelingt, die Erwartungen der Spieler zu erfüllen?

You watching Werben