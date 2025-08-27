Lost Skies beendet den Early Access im September

HQ

Entwickler Bossa Games hat bekannt gegeben, dass er bereit ist, Lost Skies aus dem Early Access zu nehmen und das Spiel in seinem 1.0-Zustand zu starten. Das Datum für diesen Übergang wurde festgelegt und ist für den 17. September geplant, was bedeutet, dass es wahrscheinlich näher ist, als Sie vielleicht erwartet haben.

Was den Build 1.0 betrifft, so erhalten wir in einer Pressemitteilung eine kurze Zusammenfassung aller wichtigen Ergänzungen, darunter das Island Creator, das es Spielern ermöglicht, ihre eigenen Inseln zu erstellen und sie dann mit der breiteren Community zu teilen. Darüber hinaus erwartet euch volle Unterstützung für die Tastenbelegung, neue Waffen, Schiffs-Assets, Seebosskämpfe, Regionen, Rätsel, eine Kartentabelle, Lagerbenennungen, eine verbesserte Inventarverwaltung und ein stabilerer Build, der von den ständigen Fehlerbehebungen und Änderungen der Lebensqualität profitiert, die in der Early-Access-Phase in das Spiel eingeführt wurden.

Auf die Frage, warum es jetzt an der Zeit ist, das Spiel vollständig zu veröffentlichen, sagt uns Game Designer Luke Williams: "Lost Skies war eine einzigartige Gelegenheit für einen Designer - wenn du zurückgehen und Themen und Erfahrungen noch einmal aufgreifen könntest, was würdest du tun? Deshalb wollten wir die Elemente, die die Spieler an Worlds Adrift lieben, wirklich hervorheben, wie z. B. die Erkundung von Hunderten von schwebenden Inseln und den Bau eines völlig einzigartigen Himmelsschiffs aus all den seltenen Materialien und Teilen, auf die man auf seiner Reise stößt. Und es gibt auch ein paar riesige, himmelfüllende Bosse, die noch dabei sind. Wir haben die letzten 3 Jahre damit verbracht, mit unserer Community zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir ein Erlebnis geschaffen haben, das die Spieler in den kommenden Jahren genießen können."

Beabsichtigen Sie, Lost Skies zu überprüfen, wenn es in ein paar Wochen in seinem 1.0-Zustand veröffentlicht wird?