Mitte Februar wurde die erste von zwei Episoden von Lost Records: Bloom & Rage veröffentlicht und die Geschichte der vier Teenager-Mädchen Nora, Autumn, Kat und Swann wird in der zweiten Episode Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2: Rage fortgesetzt.

Die zweite Episode setzt unmittelbar nach der ersten an, in der wir sehen, wie sich die vier Mädchen im Sommer 1995 miteinander verbinden - und wie sie sich 2022 in einer Bar in der Stadt treffen, in der ihr Sommerabenteuer stattfand, obwohl sie versprochen haben, sich nie wieder zu sehen. Ganz einfach, Don't Nod war mit der ersten Episode in Erzählform und man kann mit Sicherheit sagen, dass sie es auch in dieser zweiten Episode sein werden.

Ich werde hier nicht zu sehr auf die Geschichte eingehen, denn wie immer in diesen Spielen steht die Geschichte im Mittelpunkt und sie muss aus erster Hand erlebt werden, aber lassen Sie mich gleich sagen, dass die Action in Tape 2: Rage wirklich ins Schwarze trifft. Ich kenne niemanden wie Don't Nod, der eine Geschichte so erzählen kann, dass sie unter die Haut geht - ich bin normalerweise nicht sehr empfänglich für Handlungsstränge, sie beeinflussen mich nicht - aber die Geschichte in Lost Records: Bloom & Rage hat mich gepackt.

Der Ton dieser zweiten Folge ist etwas anders und wird durch das etwas überraschende Ende der ersten Episode beeinflusst. Sie ist nun geprägt von Ohnmacht, Verzweiflung und Verzweiflung – und es gibt Passagen, die eigentlich nicht sehr schön auszupacken sind. Don't Nod drückt alle richtigen Knöpfe, und wenn du die Themen des Spiels aus erster Hand erlebt hast, ist es schwer, es nicht innerlich zu spüren.

Abgesehen von der Geschichte spielt sich Tape 2: Rage ähnlich ab wie der erste Teil. Es ist jetzt ein bisschen schneller, aber es ist auf keinen Fall schnell. Alles entwickelt sich langsam und es gibt Raum für lange Sequenzen mit Musik und ruhigen, ruhigen Schwenks. Man kann nicht anders, als ein Twin Peaks Gefühl zu bekommen, wenn sich das Spiel anmutig bewegt und manchmal von Sequenzen unterbrochen wird, in denen nichts passiert - das verleiht dem Spiel eine ganz besondere Atmosphäre.

Auch hier gibt es nicht viel Gameplay, da man wirklich Zeuge einer interaktiven Erzählung wird, die man beeinflussen kann. Auch hier musst du mit Swanns Videokamera verschiedene Sequenzen filmen, die die Geschichte vorantreiben, und du musst einfache Rätsel und Aufgaben lösen. Die Grafik ist recht schön und atmosphärisch und verwendet im Allgemeinen sehr kinoreife Kamerawinkel und leise Kameraschwenks, um die Dinge ruhig und atmosphärisch zu halten.

Don't Nod hat es auch geschafft, den Stil der 90er Jahre recht überzeugend einzufangen, vor allem mit Swanns Videokamera. Hier wechselt das Bild in ein 4:3-Format, mit körniger Qualität und zu hartem Kontrast, genau wie es mit den Videokameras in den 1990er Jahren aussah.

Der Soundtrack ist hervorragend, mit wirklich guten Leistungen der Synchronsprecher und die Dialoge sind immer glaubwürdig und überzeugend. Wie immer bei diesen Geschichten aus Don't Nod steht die Musik im Mittelpunkt, und das tut sie auch hier. Der Soundtrack stammt hauptsächlich von der amerikanischen Singer-Songwriterin Ruth Radelet (Leadsängerin der Band Chromatics ) und der kanadischen Band Milk & Bone, und es ist ein verträumter und melancholischer Soundtrack, der perfekt in den Stil des Spiels passt.

Tape 2: Rage schließt Lost Records: Bloom & Rage wirklich gut ab. Diesmal gibt es vielleicht keine großen Wendungen, aber es ist eine wirklich starke Geschichte und man müsste schon aus Granit sein, um nicht ein wenig davon berührt zu sein. Genau so kann das Leben sein; Schön und sehr brutal zugleich.

Lost Records: Bloom & Rage ist ein Spiel, das dir noch eine Weile im Kopf bleibt, nachdem du es zu Ende gespielt hast. Das können nicht viele Spiele, und wenn du die erste Episode gespielt hast, tu dir selbst einen Gefallen und spiele auch Tape 2, denn sie ist genauso gut wie die erste und vervollständigt die schöne Geschichte der vier Freundinnen Nora, Autumn, Kat und nicht zuletzt Swann.