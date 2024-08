Lost Records: Bloom and Rage Trailer auf der Gamescom enthüllt

HQ

Ein neues Spiel, das von den Köpfen hinter Life is Strange, Lost Records: Bloom and Rage kommt, ist ein weiteres narratives Abenteuerspiel, das durch die Linse des Camcorders der Hauptfigur Swann im Retro-Stil eingefangen wird, was ein wichtiges Merkmal im Gameplay zu sein scheint, wenn man dem Trailer Glauben schenken darf.

27 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Sommer durch ein mysteriöses Paket wiedervereint, müssen die Charaktere aus dem Titelartikel Bloom und Rage zusammenkommen, um die Wahrheit hinter den seltsamen Vorkommnissen herauszufinden. Teil eins erscheint am 18. Februar 2025 und Teil 2 erscheint am 18. März 2025.