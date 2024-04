Lost Records: Bloom and Rage führt uns im neuen Trailer zurück in die 90er Jahre

HQ

Das Team hinter Life is Strange arbeitet zurück an einem weiteren narrativen Abenteuerspiel, das seine Geschichte in einer amerikanischen Kleinstadt beginnt. Lost Records: Bloom and Rage soll nur der Anfang eines neuen Universums sein, und wir haben einen neuen Blick darauf durch einen Trailer von Don't Nod geworfen.

Der Trailer beginnt mit einigen Videokameraaufnahmen, die von Swann Holloway aufgenommen wurden, einem Mädchen, dessen Name eine kranke Mischung aus jeder weiblichen Protagonistin in einem Indie-Film zu sein scheint. Sie filmt eine Gruppe von Freunden und Teile ihrer Heimatstadt, bevor der Trailer damit endet, dass sie sagt, dass sie tot ist, wenn man sich dieses Video ansieht.

Nun, das scheint ein Witz des lieben alten Swann zu sein, aber es könnte auf etwas Dunkleres anspielen. Das Spiel spielt im Jahr 1995 und setzt 27 Jahre später ein, als ein Geheimnis die Gruppe von Freunden dazu zwingt, sich wieder zu vereinen. Ein bisschen wie IT, in gewisser Weise.