Lost on Arrival: Interaktives Minispiel leitet auf Twin Mirror hin

You're watching Werben

Dontnod möchte im Next-Gen-Fieber ein bisschen Lärm für ihr kommendes Mystery-Adventure Twin Mirror erzeugen, denn das erscheint schon in zwei Wochen. Heute haben sie eine Web-App gestartet, mit der ihr euch einen kleinen Vorgeschmack einholen könnt. "Lost on Arrival" heißt die Aktion, die euch das "Handy eines Fremden" in die Hand drückt und auf diese Weise ein paar Details zum Spiel preisgibt. Ihr könnt euch anschließend durch verschiedene Chats lesen, ein bisschen Musik hören und Bilder von Twin Mirror anschauen. Das ganze wird als Gewinnspiel aufgezogen, aber darüber informiert ihr euch lieber auf der Aktions-Webseite. Am 1. Dezember startet der Titel auf PC, Xbox One und Playstation 4, unten haben wir euch die Screenshots und Artworks aus der Webanwendung eingefügt.