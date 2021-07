Lost Judgment: Trailer und weitere Informationen

Eines der Third-Party-Spiele im State-of-Play-Stream war SEGAs Fortsetzung zum Action-Krimi Judgment. Am Ende dieser News findet Ihr einen brandneuen Gameplay-Trailer, der einige der Neuerungen in Lost Judgment demonstriert. Das nächste Spiel der Yakuza-Macher soll am 24. September auf PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One bereitstehen und kann mittlerweile vorbestellt werden.

Wer zur "Digital Deluxe Edition" (69,99 Euro) oder der "Digital Ultimate Edition" (89,99 Euro) greift, soll bereits drei Tage früher loslegen dürfen, also am 21. September. Die Einzelheiten zu den verschiedenen Versionen werden beispielsweise im deutschen Playstation Store erklärt.

Im Rahmen des Online-Events wurde bestätigt, dass neben den Xbox-One-Käufern auch PS4-Nutzer ein kostenloses Next-Gen-Update in Anspruch nehmen können, wenn sie zur aktuellen Konsole wechseln. Weitere Infos zur Judgment-Fortsetzung bietet der Playstation Blog.