Lost Judgment hebt Crunch-Kultur in Nebenmission hervor

Die Videospielproduktion hat den Ruf, extrem anstrengend und herausfordernd zu sein, weshalb sich in den letzten Jahren immer mehr Menschen gegen solche Geschäftspraktiken aussprechen. Prominente US-amerikanische Studios sind davon besonders betroffen, doch auch in Europa nimmt diese Studiomentalität immer wieder Gestalt an. Jetzt haben wir sogar ein Beispiel eines asiatischen Entwicklerteams bekommen, das in seinem neuesten Projekt einen kritischen Kommentar zur Crunch-Mentalität eingebunden hat.

Ryu ga Gotoku Studio hat im kommenden Lost Judgment eine Nebenmission untergebracht, die das Thema sehr konkret aufgreift. Der Privatdetektiv Takayuki Yagami erfährt zusammen mit den Spielern im Rahmen einer optionalen Nebenaufgabe, wie es wirklich ist, große Spiele unter Zeitdruck zu entwickeln. Wir wollen euch nicht zu viel verraten, doch es ist Taks Aufgabe, einen Game Director ausfindig zu machen, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist, kurz bevor ein Spiel veröffentlicht werden sollte. Die Bilder unten geben euch eine grobe Idee davon, was euch erwartet.