Lost Hellden mit einem ersten Trailer angekündigt

Wenn dir Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload oder Granblue Fantasy: Relink gefallen und du in Zukunft noch mehr klassische JRPGs spielen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall nach dem neu angekündigten Lost Hellden Ausschau halten.

Es wird von den relativ neuen Artisan Studios entwickelt, an denen einige beeindruckende Namen beteiligt sind, darunter Takeshi Oga (Illustrator der Siren-Serie und Gravity Rush 1 & 2) und Komponist und Audiodirektor Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre und Unicorn Overlord). Hier ist die offizielle Beschreibung, die ebenso spannend wie originell klingt:

"Lost Hellden versetzt die Spieler in eine Welt von Era, in der alle Bürger trotz ihrer Traditionen gezwungen sind, sich bei der Geburt mit einer der sieben Todsünden zu verbinden. Die Bürger müssen ihr Leben damit verbringen, ihrer Versuchung zu widerstehen, oder sie müssen erliegen und als Monster in einem Schicksal enden, das schlimmer ist als der Tod. Die Geschichte folgt den Zwillingsbrüdern Cyphel und Leht, deren unglückselige Bindungszeremonie sich gegenseitig auf eine gefährliche Reise der Selbstfindung führt."

Lost Hellden wird 2025 für PC und " Konsolen" veröffentlicht, womit vermutlich PlayStation 5, Xbox Series S/X und... Schalter 2. Eine Demo wird zwar noch in diesem Jahr veröffentlicht, aber vorher solltet ihr euch diesen ersten Trailer ansehen.