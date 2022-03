HQ

Smilegates MMORPG Lost Ark hat eigenen Aussagen zufolge über 20 Millionen Spieler weltweit. In einer Pressemitteilung erfahren wir, dass etwas mehr als 10 Millionen Accounts aus Regionen außerhalb Asiens kommen. Die wichtigsten westlichen Märkte des Titels sind Nord- und Südamerika, sowie Australien. Das Live-Service-Game soll in Zukunft weitere Quality-of-Life-Verbesserungen und Inhalts-Updates erhalten, damit noch mehr Spieler ihren Nebenjob in diesem Spiel ansiedeln.